Universidade do Porto regista quatro processos de assédio sexual no último ano letivo

A Universidade do Porto (U.Porto) registou quatro processos de inquérito relacionados com assédio sexual no último ano letivo, avançou esta terça-feira à Lusa fonte oficial da Reitoria daquela instituição de ensino superior.

Após a Faculdade de Direito de Lisboa ter aberto um canal para receber denúncias de assédio e discriminação, tendo registado em 11 dias 50 queixas, a agência Lusa questionou a U.Porto sobre o número de queixas de assédio sexual que recebeu no último ano letivo e fonte da Reitoria da U.Porto disse que tinham registos de “quatro processos de inquérito relacionados com assédio sexual”.

“No último ano letivo, a U.Porto registou quatro processos de inquérito relacionados com assédio sexual. Um deles foi arquivado e no outro houve desistência de queixa por parte do ofendido ainda durante o inquérito. Os outros dois processos encontram-se ainda a decorrer, pelo que os resultados dos mesmos não são ainda conhecidos”, lê-se na resposta por escrito enviado à Lusa.