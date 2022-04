Marinha abre processo a militar que vendia droga a colegas toxicodependentes em tratamento

A Marinha abriu um processo disciplinar depois de o Ministério Público ter apresentado a primeiro interrogatório judicial um militar por fortes indícios de se dedicar à compra de droga e posterior venda a terceiros, nomeadamente militares toxicodependentes em tratamento.

Questionada pela agência Lusa sobre o caso, a Marinha disse estar a "colaborar com as investigações levadas a cabo pela Polícia Judiciária Militar (PJM)", acrescentando que "adicionalmente, foi levantando um processo de averiguações/disciplinar".

Segundo informação divulgada no ‘site’ da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa esta segunda-feira, os militares a quem o arguido venderia os estupefacientes estavam em tratamento na Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo do Hospital das Forças Armadas.

“Aquando da realização das buscas domiciliárias à residência do arguido, foram apreendidas mais de 250 gramas de cocaína e haxixe”, lê-se na nota.

Após o interrogatório judicial, foram aplicadas ao arguido as medidas de coação de obrigação de apresentações periódicas diárias, proibição de contactos com e de permanecer/frequentar locais conotados com o tráfico e o consumo de droga.

Na nota é também indicado que a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público da secção de Almada do Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária Militar.