Rosária Jorge: "A Operação Nariz Vermelho trabalha o lado saudável das crianças hospitalizadas"

“Envolver, Agradecer e Celebrar” é sob este mote que a Operação Nariz Vermelho se rege há quase 20 anos. Com missões em 17 hospitais, "a Operação Nariz Vermelho trabalha o lado saudável das crianças hospitalizadas", refere diretora-executiva, Rosária Jorge.



Em entrevista à Renascença, Rosária Jorge explica que as ações são desempenhadas por artistas profissionais. "Os Doutores Palhaços têm formação quer nas artes, quer em ambiente hospitalar", conta.

As visitas dos artistas são semanais e Rosário Jorge lembra que "os profissionais de saúde trabalham com as crianças no sentido de tratar e abordar a doença. O nosso trabalho é despertar a capacidade que todas as crianças têm de brincar".

Em ambiente hospital "os mais novos acabam por vezes por perder essa capacidade de brincar" e a missão da Operação Nariz Vermelho é "despertar a parte da brincadeira em crianças hospitalizadas".

Entre Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Almada e Barreiro, a Operação Nariz Vermelho espera conseguir expandir a área de intervenção a mais regiões, incluindo Madeira e Açores.

Para isso a Operação Nariz Vermelho "pede o apoio de todos através da consignação de 0,5% do IRS".

Um estudo da GFK revela que 43% dos contribuintes portugueses não consigna o IRS. Rosária Jorge reforça que "é simples, em vez de ir todo o dinheiro para os cofres do estado 0,5% é doado à nossa missão".

Para a Operação Nariz Vermelho esta é já uma fonte de rendimento que representa atualmente quase um terço do orçamento anual.

“Consignar o IRS é um direito. É uma possibilidade de escolher uma missão a apoiar, que não tem nenhum custo associado para o contribuinte", esclarece a diretora-executiva.

Rosária Jorge acrescenta que "para isso basta colocar no campo adequado o contribuinte da Operação Nariz Vermelho: 506 133 729".