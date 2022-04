Ferreira do Alentejo. Homem morre em despiste de trator

Um homem, de 72 anos, morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do trator agrícola que conduzia numa estrada municipal do concelho de Ferreira do Alentejo, revelaram os bombeiros e GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o acidente ocorreu na Estrada Municipal 1026, que liga Ferreira do Alentejo à povoação de Figueira dos Cavaleiros, no mesmo concelho.

A fonte precisou que o homem, de 72 anos, era o condutor do trator.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 14h23.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a GNR, as causas do acidente estão a ser investigadas por militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidente de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Beja.

As operações de socorro mobilizaram a corporação de bombeiros de Ferreira do Alentejo, GNR e INEM, num total de nove operacionais e cinco veículos, incluindo a VMER.