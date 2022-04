Estudantes com incapacidade vão ter transportes gratuitos em Gaia

A partir de 1 de setembro, os jovens estudantes que residam em Vila Nova de Gaia e tenham incapacidade igual ou superior a 60% vão usufruir gratuitamente dos transportes públicos, avançou o presidente da Câmara Municipal da cidade, esta segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião do executivo municipal, Eduardo Vítor Rodrigues explicou que, para isso, os jovens só têm de atestar a sua incapacidade apresentando um atestado médico.

Além disso, o socialista referiu que a autarquia vai ainda dar mensalmente 40 euros aos estudantes a frequentar o ensino superior fora da Área Metropolitana do Porto (AMP), valor que corresponde ao do passe metropolitano.

Para poderem usufruir desta medida, os estudantes têm de apresentar comprovativo em como, mensalmente, adquirem passe de comboio ou autocarro.

A título de exemplo, Eduardo Vítor Rodrigues, explicou que se os alunos forem para a universidade de carro, aí não podem usufruir destes 40 euros.

Para assegurar este investimento, o socialista revelou ter uma verba orçamentada de 400 mil euros.

Atualmente, no Município de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, os jovens até aos 18 anos têm passe gratuito para usar os transportes públicos.

Aqueles que têm mais de 18 anos e estão a frequentar o ensino superior em Gaia ou na AMP também têm.