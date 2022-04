Avaria no radar do Aeroporto de Lisboa provoca "elevadas restrições"

Uma falha geral no sistema de gestão de tráfego aéreo está na origem de atrasos nas partidas e nas chegadas ao Aeroporto de Lisboa, esta manhã.



"A avaria no radar do controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa está parcialmente resolvida e a operação está a regressar à normalidade", é indicado no site da TAP.

Tendo em conta a situação, a transportadora aérea "alerta para a possibilidade de alguns atrasos na operação de hoje, tanto nas chegadas, como nas partidas".

“Hoje, por volta das 5h41, houve falha no sistema de gestão de tráfego aéreo. Foram acionados os planos de contingência e, neste momento, já estamos com 75% do tráfego e dentro de uma hora contamos estra nos 100%”, disse à Renascença Paulo Lagarto, porta-voz da NAV Portugal, que gere os serviços de navegação aérea.



Os atrasos foram verificar no site da ANA - Aeroportos de Portugal, com algumas das partidas que já deveriam ter ocorrido esta manhã a terem sido adiadas.