Incêndio que deflagrou num armazém no Funchal motiva evacuação de habitações

Um incêndio deflagrou hoje, cerca das 20:00, num armazém no Funchal, tendo motivado a evacuação de algumas habitações, indicou o vereador da Proteção Civil, Bruno Pereira, sem precisar o número de casas. .

Em declarações junto ao local, na freguesia de São Martinho, no Funchal, Bruno Pereira disse que as casas localizadas na zona sul do armazém foram evacuadas e o perímetro estabelecido. .

O incêndio está a ser combatido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

O autarca assegurou que estão no local "os meios suficientes para que tudo possa acontecer com normalidade". .

De acordo com a empresa de segurança responsável pelo armazém, de uma cadeia de supermercados, "todos os funcionários que estavam a trabalhar saíram", pelo que não há registo de feridos, referiu Bruno Pereira. .

O vereador disse ainda desconhecer as causas do incêndio, argumentando que não compete à autarquia fazer essa investigação.