Floresta. Mais incêndios mas menos área ardida até março

O primeiro trimestre do ano, fechou com o registo de 2.032 incêndios que consumiram 7.780 hectares. Os dados são da GNR e foram fornecidos à Renascença.

Estes valores representam uma subida de 32% no número de fogos entre os primeiros três meses do ano e igual período do ano passado. Em termos absolutos houve mais 500 fogos.

No entanto, se olharmos para a área ardida vemos que apesar do aumento de ocorrências, o mesmo não se refletiu em mais floresta destruída.

Houve uma redução de 11% entre o primeiro trimestre deste ano o período homólogo de 2021, que se traduz em menos mil hectares ardidos.