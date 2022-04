Capotamento no IC19 provoca longas filas de trânsito

Um acidente entre um ligeiro e um pesado de passageiros está a causar longas filas de carros no final do IC 19, na zona da entrada para a 2ª Circular em Lisboa.

Segundo o comando metropolitano da PSP, o ligeiro capotou, e o condutor ficou encarcerado. Este foi entretanto retirado e transportado para o hospital.



Estão em curso as operações de desobstrução da via, e peritagens ao local do acidente, e dificilmente em pouco tempo estará retomada a normalidade na circulação naquela zona.