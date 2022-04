Viana do Castelo. Homem morre afogado no Rio Lima

Um homem morreu afogado no Rio Lima, na freguesia de Darque, Viana do Castelo, esta sexta-feira, disse à agência Lusa o capitão do porto local.

Silva Lampreia adiantou que o "corpo foi avistado a boiar, de costas para cima", tendo sido resgatado dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo.

O capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo adiantou que o corpo do homem, com idade entre os 60 a 70 anos, foi transportado até ao areal junto à capela de São Lourenço, em Darque. A morte por afogamento foi declarada, no local, por meios do INEM.

Silva Lampreia adiantou que de acordo com testemunhos recolhidos no local "suspeita-se que o homem estaria a pescar na ponte Eiffel".

"Segundo esses testemunhos, o homem era visto a pescar naquela zona", sublinhou.

Foram mobilizados para o local 16 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, PSP, INEM e capitania.