Ucranianos em Portugal continuam descontentes com Alto Comissariado para as Migrações

A referência a associações alegadamente pró-russas já não consta do link "SOS Ucrânia", do site oficial do alto Comissariado para as Migrações (ACM), uma semana depois da denúncia feita na Renascença. Essas referências permanecem, contudo, numa outra ligação e as associações em causa são designadas como ucranianas.

Há pouco mais de uma semana, a embaixadora da Ucrânia denunciava, em declarações à Renascença, que algumas das associações sugeridas para o acolhimento de refugiados no site "SOS Ucrânia", do Alto Comissariado para as migrações, seriam, na prática, associações pró-russas. Inna Ohnivets alertava para os riscos que isso poderia representar.

Essas associações foram, entretanto, retiradas. A questão é que desapareceram não só as organizações consideradas pró-Russia, mas também aquelas que, indiscutivelmente, representam a comunidade ucraniana. Desapareceram todas, como avança, agora, à Renascença, Pavlo Sadokha, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal.