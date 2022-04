Há lugar para refugiados ucranianos no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo

A criação de ofertas de emprego, preferencialmente na área das tecnologias de informação é uma das medidas que o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT) de Évora, está a desenvolver para ajudar o povo ucraniano.

Insere-se num plano mais vasto, que o PACT colocou em prática, “com medidas concretas que ajudem a minimizar as várias carências provocadas por este conflito, que gerou uma crise humanitária na Ucrânia”, explica o comunicado, enviado à Renascença.

Além da criação de ofertas de emprego, está também no horizonte do PACT, a disponibilização de dois postos de trabalho gratuitos, durante um ano, no espaço de coworking para refugiados ucranianos.

São medidas desenvolvidas em articulação “com as entidades competentes, nomeadamente através da plataforma “Portugal for Ukraine”, criada pelo Governo”, é revelado.

A estrutura está também disponível para oferecer “sessões de mentoria para empreendedores deslocados da Ucrânia”, que pretendam desenvolver o seu projeto em Portugal, “com especial enfoque na região do Alentejo”.

De acordo o presidente executivo do PACT, este género de apoio já é prestado “diariamente a empreendedores que nos procuram por quererem beneficiar do nosso ecossistema, seja para terem conhecimento de oportunidades de financiamento, porque necessitam de apoio no desenvolvimento do seu projeto, ou até numa perspetiva de facilitar contactos”.

Soumodip Sarkar, citado na nota de imprensa, acrescenta que “faz, para nós, todo o sentido, enfatizar esta oferta junto destes empreendedores refugiados, que chegam numa situação fragilizada e que podem precisar de uma maior ajuda para dar continuidade aos seus negócios em Portugal.”

O responsável adianta ainda que “estes são apenas alguns passos de um plano que irá evoluir à medida que sejam apontadas mais necessidades nas quais tenhamos a capacidade de ser parte da solução”.

No âmbito deste pacote de iniciativas, referência também para a organização de um jantar solidário, que acontece já no próximo dia 8 de abril e cuja receita será canalizada para a compra de medicamentos e material de primeiros socorros que seguirão para a Ucrânia.

Já antes, o PACT havia recolhido “cerca de 500 quilos de bens essenciais”, que seguiram já para a Ucrânia.

“Estamos desde a primeira hora solidários com a Ucrânia e em contacto direto com a comunidade ucraniana em Évora, com o objetivo de perceber como podemos ser úteis num momento em que são os mais inocentes que estão a sofrer”, menciona ainda Soumodip Sarkar.

Líder do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, o PACT, nasceu da vontade de posicionar o Alentejo “como centro de inovação de referência global”, através da “dinamização e fomento de sinergias entre o ecossistema académico e empresarial”.

Desde que iniciou a sua atividade, estimula “a transferência de conhecimento” e constitui-se um polo de atração para empresas inovadoras “com elevado potencial para a criação de valor”.