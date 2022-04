Grande Lisboa ganha 820 linhas. Carris Metropolitana é apresentada hoje

“Carris Metropolitana”. Assim se vai chamar a nova operadora, que terá cerca de 820 linhas rodoviárias, nos 18 municípios da área metropolitana da capital.

Operadores como a Vimeca ou os Transportes ao Sul do Tejo são substituídos pela nova marca. As mudanças começam no dia 1 de junho, mas vão ser anunciadas esta sexta-feira. Também vão ser conhecidas as novas fardas dos funcionários que foram desenhadas pelo estilista Nuno Gama.

Em comunicado enviado à Renascença, a AML explica que “o investimento de cerca de 1,2 mil milhões de euros realizado com a operação da Carris Metropolitana permitirá aumentar o serviço de transporte rodoviário em cerca de 35 %, que se traduzirá em mais carreiras, mais percursos e circulações, autocarros mais modernos, mais eficientes e ambientalmente mais sustentáveis, e mais qualidade no serviço prestado”.

A entrada em funcionamento da Carris Metropolitana vai acabar com 902 tipologias de bilhetes, sendo criadas três novas.

A rede de serviço de autocarros, desenhada pela Área Metropolitana de Lisboa em conjunto com os 18 municípios, será composta por cerca de 820 linhas rodoviárias, que servirão aproximadamente 2,8 milhões de potenciais utilizadores, passando o serviço a pertencer à marca única e integradora Carris Metropolitana.

Os 18 municípios que integram a AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

De acordo com a AML, “a sustentabilidade ambiental será promovida, através da renovação e qualificação da frota, com uma diminuição da idade média dos autocarros de 15 anos para menos de um ano e a inclusão de uma cota de veículos não poluentes e energeticamente eficientes, com medidas de eco-condução, condução económica, segura e confortável”.

“As melhorias a implementar terão ainda em consideração uma integração tecnológica e um planeamento e ajustamento do serviço às necessidades existentes, a promoção da pontualidade, regularidade, confiabilidade do sistema e uma maior simplificação das redes e serviços a prestar. o objetivo é também alargar a rede de vendas e serviços de apoio e gestão centralizada da informação”, lê-se no comunicado.