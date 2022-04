Eletricidade e gás natural mais caros para os clientes domésticos

As tarifas da eletricidade e do gás natural aumentam 3% para os clientes domésticos no mercado regulado, que representam cerca de 6% e 2,2% do consumo total, respetivamente, nesta sexta-feira.

Segundo a atualização intercalar anunciada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), as tarifas da eletricidade no mercado regulado vão aumentar cinco euros por megawatt-hora (MWh), o que representa um acréscimo de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade.



O regulador disse que “esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia, alterando os pressupostos que estavam na base dos preços em vigor no mercado regulado”.

As tarifas reguladas de eletricidade abrangem 930 mil clientes, enquanto as de gás natural cobrem atualmente 232 mil pontos de consumo.



As atualizações decorrem do facto de os pressupostos assumidos pela ERSE no cálculo dos preços regulados (que vigoram desde outubro de 2021 no gás e desde janeiro de 2022 na eletricidade) estarem já ultrapassados devido à forte subida de preços grossistas nos últimos meses.



Na eletricidade a ERSE tinha considerado um custo de referência no mercado grossista em 2022 de 105 euros por MWh, mas o regulador atualizou agora a sua previsão para 180 euros por MWh.



Os regulamentos estipulam que sempre que haja um desvio na previsão igual ou superior a 10 euros por MWh, então há lugar a uma revisão intercalar (trimestral) de 5 euros no sentido do desvio (neste caso tornando as tarifas mais caras).



Já em julho e outubro de 2021 a ERSE teve que proceder a atualizações trimestrais (também de 3% de cada vez) das tarifas reguladas. Nas tarifas anuais para vigorar a partir de janeiro de 2022 o regulador aprovou, contudo, uma ligeira descida dos preços regulados da eletricidade.