​Sistemas informáticos do Continente “progressivamente repostos”

A MC Sonae garante que os “sistemas informáticos do Continente estão a ser progressivamente repostos”, depois de, na quinta-feira, terem sido alvo de um ataque informático.



No comunicado, a empresa garante ainda que se mantém “a operacionalidade das lojas”.

“A MC agradece a todos os colaboradores, clientes, parceiros e concorrentes que se solidarizaram com a empresa perante este ataque”, diz ainda a nota, acrescentando que estão “a trabalhar com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso”.

A nota termina referindo que a empresa atualizará a informação relativamente a caso “sempre que se justificar.