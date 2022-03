Rádio Lumena: A comunicação na emergência em Velas

Qualquer plano municipal de emergência conta com elas. Porque delas depende um fator essencial, na gestão de uma emergência: a comunicação rápida dos serviços municipais de proteção civil com a população. Pode ser feita através de vários meios. Um deles, talvez o principal, é a rádio.

“A Rádio Lumena tem desde logo a importância de ser a radio local, provavelmente a mais ouvida pelos velenses, e a comunicação da proteção civil municipal tem acesso direto à rádio, em termos de, se necessário e em caso de evacuação, podemos difundir essa informação às populações”, explica Luis Silveira, o autarca de Velas.

A rádio está instalada num edifício com capacidade antissísmica, propriedade do município, que fica próximo do centro da vila. No rés do chão, uma zona de receção e uma sala que em breve pode vir a tornar-se num estúdio para entrevistas. No andar superior, dois estúdios, com uma cabine técnica a meio.