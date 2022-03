Grupo Sonae confirma ataque informático

Nas últimas horas, o grupo MC Sonae, dono dos hipermercados Continente, foi alvo de piratas informáticos.

O grupo “confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja”, pode ler-se no comunicado enviado à redação.

“Lamentamos os constrangimentos causados. As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade”.

As lojas físicas estão abertas e a funcionar.





[notícia atualizada às 10h30]