Gouveia e Melo exonera capelão que o criticou no Facebook

O capelão Licínio Luís, missionário Passionista e marinheiro desde que foi chamado para cumprir o serviço militar obrigatório, foi exonerado, avança o Expresso.

A Marinha confirmou àquele jornal que "o Sr. Capelão Licínio teve uma audiência com o Sr. Almirante CEMA. À data de hoje, 29 de Março, o Sr. Capelão encontra-se exonerado."

Os motivos para a decisão, segundo o Expresso, deve-se a um post que o capelão escreveu no Facebook, no qual fazia duras críticas a Gouveia e Melo por este ter arrasado os dois fuzileiros suspeitos da morte do agente Fábio Guerra a 20 de março, à saída da discoteca Mome, em Lisboa.

Esta terça-feira, o capelão pediu desculpa a Gouveia e Melo através da mesma rede social. O Expresso avança que o capelão pode vir a ser readmitido.