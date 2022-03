Um sismo nas últimas horas em São Jorge. Atividade ainda "acima do normal"

Num comunicado divulgado na sua página na Internet, para ponto da situação às 10h00 locais (11h00 em Lisboa) o CIVISA informa que desde as 22h00 de segunda-feira às 10h00 de hoje foi sentido um sismo na ilha de São Jorge, com magnitude 2,1 na escala de Ricther e intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli modificada.

O CIVISA, que continua a acompanhar a evolução da situação, adianta também que atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16h05 locais (17h05 em Lisboa) do dia 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, "continua acima do normal".

O sismo mais energético ocorreu em 19 de março, às 18h41 locais (19h41 em Lisboa), e teve magnitude 3,3 na escala de Richter.

Até ao momento foram identificados cerca de 209 sismos sentidos pela população.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).