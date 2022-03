Primeiro cartão de cidadão. Pedido para bebés com menos de um ano passa a ser online

O primeiro cartão de cidadão de crianças com menos de 1 ano pode, a partir desta terça-feira, ser pedido sem sair de casa, através de um serviço online, anunciou o Ministério da Justiça (MJ).

"Tal como acontecia com o serviço presencial "nascer cidadão", neste novo serviço online os pais podem associar ao registo de nascimento o pedido do primeiro cartão de cidadão do seu bebé, com a vantagem adicional de não terem de sair de casa", avança o Ministério da Justiça numa nota enviada para a Lusa.

O serviço registo de nascimento online" - que é possível aceder através do endereço hppt://nascimento.justica.gov.pt - está disponível tanto para bebés nascidos em Portugal como no estrangeiro, caso um dos pais seja português e pretenda declarar o nascimento para efeitos de atribuição da nacionalidade portuguesa.

O registo de nascimento online já está disponível em 58 países.

O MJ sublinha que este novo serviço a pensar nos recém-nascido marca os 15 anos de existência do cartão do cidadão, período em que foram emitidos mais de 32 milhões de cartões em Portugal e no estrangeiro.

O cartão do cidadão é um documento físico mas é também um documento de identificação digital com funcionalidades que permitem ao seu portador autenticar-se em portais de serviços públicos e privados, realizar serviços online e assinar documentos digitalmente.

No ano passado, passou a ser disponibilizada a renovação automática do cartão de cidadão, "permitindo a mais de 930 mil cidadãos renovar o seu cartão de cidadão sem deslocações e a mais de 1,6 milhões de cidadãos receber o seu cartão por correio, de forma segura, com entrega individual e ao próprio".

A próxima geração do cartão de cidadão, que está a ser preparada, incluirá tecnologia "contactless" (sem contacto), entre outras funcionalidades, acrescenta o MJ.