Os 10 anos mais secos aconteceram depois de 2000. Estamos ou não a gastar muita água?

Um desses casos é a barragem do Alto Lindoso, situada no rio Lima, que atingiu, em novembro de 2021, 13,9% (54,3 metros cúbicos), o nível mais baixo das ultimas duas décadas, de acordo com os dados cedidos pela APA à Renascença .

“Os meses de janeiro e fevereiro, isso é relevante, foram os mais secos de sempre, desde que há registos. Estamos a falar de 1931. Nunca antes tinha acontecido, o que se refletiu, naturalmente, no nível das águas nas nossas albufeiras. Níveis muito baixos e, em algumas, historicamente baixos”, diz à Renascença , vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado.

De norte a sul, a chuva que caiu em março em Portugal fez subir o volume de água nas barragens nacionais e o país deixou de estar em “seca extrema”, com apenas 16% do território em “seca severa”.

O Alto Lindoso/Touvedo é uma das cinco barragens da EDP onde foi suspensa, por determinação do Governo, a produção hidroelétrica no inicio de fevereiro, situação que vai manter-se.





“Há uma questão que tem de ficar muito clara: apesar das medidas restritivas que tomámos no final de janeiro, o consumo humano está salvaguardado por dois anos. Neste período, não faltará água”, garante o vice-presidente da APA.

Deste “março, marçagão” que trouxe água “acima da média”, o responsável destaca ainda um outro dado interessante: “Curioso é que as chuvas de março tiveram particular intensidade a sul da bacia do Tejo, historicamente era ao contrário, mais norte e centro, mas, de facto, as chuvas, e isso é bom, caíram em zonas de seca estrutural, quer no Alentejo, quer no Algarve, o que é muito positivo."

Abril deverá fazer jus ao ditado popular “abril, águas mil”, segundo as previsões que a APA dispõe, esperando-se que possam ser “recuperados os níveis das águas das barragens que ainda têm níveis muito baixos”, preservando a sua qualidade.

“Reforçámos a monitorização da qualidade das massas de água e esta mantém-se estável, boa, não há aqui qualquer alteração em todas as albufeiras que nós monitorizamos, aliás até aproveitamos em algumas albufeiras, cujos níveis estão baixos, para as limpar do lixo”, indica José Pimenta Machado.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em Castelo de Bode, na Caniçada, na bacia do Cávado e no Alto Rabagão.

“Aproveito, aliás, para apelar a todos que não depositem lixo nas albufeiras, sobretudo naquelas que são usadas para captar água para abastecimento publico”, pede o responsável da APA.

A população portuguesa gasta muita água, desnecessariamente?

“Os dados que nós temos da ERSAR [Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos] dizem-nos que o valor médio de consumo por habitante é de 186 litros por dia. A recomendação da ONU é de 110 litros por habitante/dia. Se compararmos estes valores, concluímos que temos de fazer mais alguma coisa para sermos mais eficientes”, afirma Pimenta Machado.

Ser mais eficiente ou mais poupado pode muito bem passar por pequenos gestos, como “não deixar a água a correr enquanto lavamos os dentes ou na rega nas nossas casas, dos nossos quintais ou carros”, menciona.

A APA já tem em curso várias iniciativas e está a preparar outras campanhas de âmbito “regional e nacional”, para sensibilizar as populações, nomeadamente através dos municípios, para sensibilizar para o uso eficiente da água.

O vice-presidente da APA lembra que “o Governo destinou cinco milhões de euros do Fundo Ambiental para campanhas e soluções de contingência para fazer face a esta seca”.

Apesar destas e de outras medidas, se não houver mudança de comportamentos, não há dinheiro que chegue para combater ou minimizar um panorama cada vez mais frequente.

“Os últimos 10 anos mais secos, aconteceram depois do ano 2000. Os estudos que temos dizem-nos que o futuro nos reserva menos água. Podemos discutir se vamos ter mais ou menos percentagem de água disponível, no entanto, há uma coisa que nós não podemos discutir, é a tendência, e a tendência é para termos cada vez menos este recurso vital”, acrescenta Pimenta Machado.