Mais de 100 mil alunos correm o risco de não ter pelo menos um professor no próximo ano

Mais de 100 mil alunos vão ficar sem aulas no próximo ano letivo a pelo menos uma disciplina. Isto se não forem alterados os requisitos para a contratação de professores.

As estimativas são de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que alerta para um cenário preocupante no terceiro ciclo e no secundário.

Segundo o Jornal Público, que cita a atual responsável da base de dados Pordata e ex-directora da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), Luísa Loura, de 110 mil alunos sem professores em 2023 passar-se-á para 250 mil em 2025.

Isto significa que mais de metade dos alunos que hoje frequentam o ensino do 7.º ao 12.º anos estarão nessa altura sem aulas a pelo menos uma disciplina.

As disciplinas mais afetadas serão: Português, Matemática, Biologia e Geologia, Física e Química, História, Geografia, Inglês e Filosofia. Mas, segundo Luísa Loura, à exceção de Educação Física, os números são “preocupantes” também em todas as outras.