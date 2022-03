​Diretor do SEF pediu a demissão

O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tenente-general Luis Botelho Miguel, pediu a demissão do cargo.

A saída, a mês e meio da extinção do organismo, já está formalizada através de um despacho publicado esta terça-feira em Dário da República, ainda assinado pela ministra Francisca Van Dunen e com efeitos a partir de amanhã, 30 de Março.

Botelho Miguel era diretor nacional do SEF desde Dezembro de 2020. Foi nomeado para substituir Cristina Gatões, na sequencia do escândalo da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.



Quando foi nomeado, pelo então ministro Eduardo Cabrita, tinha como principal missão levar o SEF até á sua extinção. As razões para a saída não são conhecidas.