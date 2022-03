Tribunal julga em outubro expropiações do "Coutinho", prédio desaparece em abril

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) marcou esta segunda-feira para 24 de outubro o início do julgamento de uma ação que reclama a ilegalidade das expropriações para a demolição do prédio Coutinho, em Viana do Castelo.

A ação, interposta por um grupo de moradores, já tinha sido julgada improcedente pelo TAFB, mas os autores recorreram para o Tribunal Central Administrativo do Norte, que, por questões processuais, determinou a sua devolução à primeira instância, para novo julgamento.

Entretanto, a desconstrução do edifício, orçada em 1,2 milhões de euros, já começou, estando a conclusão da intervenção prevista para abril.

Os moradores pedem, designadamente, a nulidade da declaração de utilidade pública (DUP), publicada em Diário da República em agosto de 2005 e que requer, com caráter de urgência, a expropriação das frações, com vista à demolição do prédio.

Os moradores pedem também a condenação dos réus (Ministério do Ambiente e sociedade VianaPolis) à adoção das condutas necessárias ao restabelecimento de direitos ou interesses violados dos autores e à adoção das operações necessárias a reconstituir a situação que existiria se o ato nulo não tivesse sido praticado.