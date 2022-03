São Jorge regista mais de 600 sismos desde a meia-noite

A perturbação sísmica mantém-se fora do normal na ilha açoriana de São Jorge e o nível de alerta continua em V4.

“Continuamos com uma atividade sísmica fora do normal nesse sistema fissural vulcânico de Manadas. Desde a meia-noite de hoje [segunda-feira], registámos 614 sismos até às 11h00, quando iniciámos o ‘briefing’”, afirma à Renascença o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (Civisa) Rui Marques.

“Temos neste momento 207 sismos já sentidos pela população, dos quais três já sentidos no dia de hoje, desde a meia-noite”, adianta.

O que também se mantém é a prontidão de meios, garante o presidente do Governo Regional.

“Não houve qualquer alteração quanto ao alerta de vigilância. Não há, por isso, aumento de perturbação nem também uma diminuição que dispense as autoridades públicas e todo o sistema de Proteção Civil montado para, prevendo o pior, podermos testar em prontidão para reagir”, refere José Manuel Bolieiro.