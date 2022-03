Prisão preventiva para suspeito de matar homem nas Caldas da Rainha

Presente hoje a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse o desenvolvimento do inquérito sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.



Um homem de 31 anos morreu no sábado após ter sido esfaqueado nas Caldas da Rainha, afirmou no domingo fonte da PSP. .

De acordo com esta mesma fonte, um desentendimento entre arrumadores de automóveis estará na origem do crime, que ocorreu na via pública, nas imediações de um centro comercial da cidade.

Segundo a PSP, "houve um desentendimento com dois irmãos" que também estariam a arrumar viaturas, sendo que um deles atingiu a vítima com uma faca.

A vítima, estrangeira, foi transportada para o hospital, onde acabou por morrer.

O alerta à PSP foi feito pelas 18:55.

Ainda no domingo, fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária adiantou que o suspeito tinha sido detido.