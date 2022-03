​Ordem quer médicos ucranianos integrados já e prova de português mais tarde

Veja também:

A Ordem dos Médicos quer integrar os médicos ucranianos que cheguem a Portugal com estatuto de refugiados sem necessidade de exame a português na fase inicial.



O bastonário Miguel Guimarães considera que “o fator mais complexo para a sua inscrição na Ordem seria a prova de comunicação em português”, como tal querem “acordar com o Ministério da Saúde é que eles possam inscrever-se, fazem a prova de comunicação numa fase mais tarde”.

“Até lá têm um estatuto semelhante aos nossos médicos da formação geral, isto é têm de trabalhar em equipa, integrado com médicos nos hospitais, nos centros de saúde, com médicos portugueses, com os quais vão comunicando e vão também aprendendo a falar português e aprendendo aquilo que são as regras de funcionamento dos nossos hospitais e centros de saúde”, detalha o bastonário.

Os números mais recentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras referem que mais de 22.700 ucranianos, dos quais mais de oito mil menores, já viram aprovado o pedido de proteção temporária.