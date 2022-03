Instrução do caso BES/GES adiada mais um mês

O juiz Ivo Rosa continua de baixa médica e as sessões desta semana, para ouvir testemunhas e arguidos do caso, foram dadas sem efeito pelo Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação.

O magistrado continua de baixa após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica há cerca de um mês e a recuperação tem sido mais lenta do que o previsto.



Não se sabe se o estado de saúde do magistrado obrigará a uma substituição.



A próxima sessão ficou, agora, marcada para 27 de abril.



Neste processo, o antigo líder do BES, Ricardo Salgado, foi acusado de um crime de associação criminosa (em coautoria com outros 11 arguidos, entre eles os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida), 12 crimes de corrupção ativa no setor privado, 29 crimes de burla qualificada, infidelidade, manipulação de mercado, sete crimes de branqueamento de capitais e oito de falsificação.



O caso esteve seis anos em investigação e resultou num despacho de acusação contra 25 arguidos assinado por sete procuradores. A defesa teve depois 14 meses para requerer a fase de instrução, uma fase facultativa mas que permite aos arguidos que a sua acusação seja apreciada por um juiz antes de chegar a julgamento.