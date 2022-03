Covid-19. Dois testes grátis por utente até ao fim de abril

O Ministério da Saúde prolongou até 30 de abril a portaria que determina a comparticipação a 100% de testes rápidos de antigénio à Covid-19.

De acordo com o diploma publicado no Diário da República , o secretário de Estado da Saúde cessante determina a extensão da medida “até ao dia 30 de abril de 2022”, “sem prejuízo da sua eventual prorrogação”.

A portaria tinha sido atualizada no início de março, quando passou de quatro para dois os testes gratuitos por mês para cada cidadão.

Na altura, a portaria apontava a evolução da situação epidemiológica e o levantamento de várias medidas aplicadas no âmbito da pandemia, designadamente o fim da exigência de apresentação de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras, bem como da exigência de teste com resultado negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas.

Desde essa altura, manteve-se em vigor a exigência de teste negativo ou certificado de recuperação ou de vacinação completa com dose de reforço apenas para visitas a lares e utentes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde.

O Governo prolongou na semana passada a situação de alerta devido à pandemia de Covid-19 até ao dia 18 de abril.