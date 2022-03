Atribuição do processo "Marquês". Ministério Público pede não pronúncia do juiz Carlos Alexandre

O Ministério Público pediu, nesta segunda-feira, a não pronúncia de Carlos Alexandre e da escrivã. Considera que deve ser dado despacho de não pronúncia a este caso.

No debate instrutório, o Ministério Público conclui que não há qualquer indício de encomenda de distribuição do processo ao juiz Carlos Alexandre e que as alegações de José Sócrates são situações ficcionadas.

Não há nulidades provocadas pela intervenção do juiz, refere o procurador titular do processo.

Há emails trocados no espaço de uma hora entre a arguida escrivã e a presidente da comarca de Lisboa a dizer que os atos de distribuição estavam altamente condicionados por causa de falhas no programa CITIUS.

Diz ainda o Ministério Público que os crimes em causa pressupõem dolo e prejuízo. E considera que não há indícios de que a escrivã e o juiz tivessem atuado por forma a terem benefícios ligados à imagem e ao poder mediático.

Mais: este não foi o único caso distribuído sem fiscalização de distribuição, revelando que, desde setembro de 2014 até abril de 2016, não era prática fazer uma escala de pessoas que deveriam acompanhar os sorteios.