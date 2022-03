São Jorge. Idosos com sinais de stress devido a incerteza quanto ao futuro

Utentes da Casa de Repouso de Velas e do Centro de Dia do Instituto de Santa Catarina, na Urzelina, foram transferidos, há já uns dias, para as instalações da Pousada da Juventude em Calheta. Na sala logo à entrada, dezenas de idosos, a maioria com mais de 80 anos: uns jogam às cartas, outros brincam com as assistentes e outros há cuja família deles se esqueceu. Ali estão, dementes e indiferentes ao que se passa à sua volta.

Rosa Maria é das mais agitadas. Era utente do centro de dia e passava a noite no Instituto. Foi custoso deixar aquelas instalações, porque “não gostamos de deixar a nossa casa. Mas aqui estamos bem, tratam-nos bem”.

Admite que não se vai esquecer do início desta crise sismo-vulcânica. “Senti muitos, muitos tremores. Um estava eu nas Velas, no primeiro que se sentiu. Estava sentada, levantei-me e comecei a ouvir um barulho... E o chão parecia que saia debaixo do pé”, recorda assustada.

Quando é que tudo isto acaba? Não sabe. Mas tem uma certeza. “Se fosse para não acontecer nada a gente tinha lá ficado. Não tinha vindo para aqui”.