São Jorge: a segurança, para muitos, está a leste

Mónica Barbosa está à porta de uma casa, numa zona conhecida como o Farol, na freguesia do Topo. É a parte mais oriental de São Jorge, mais afastada dos epicentros dos cerca de dois mil e setecentos sismos que já se sentiram, desde o início da crise sismo-vulcânica em São Jorge.

Emprestaram-lhe um segundo andar de uma casa, onde Mónica vive com o marido e dois filhos, com uma cunhada e um sobrinho. Foi o que se arranjou, para evitar o constante sobressalto na Fajã de Santo Amaro, junto ao aeroporto, onde residem. Tem colchões e cobertores para todos, que “ajeitam” todas as noites no espaço disponível.

“Tenho filhos pequenos e devido à situação em que nos encontramos e devido ao mau tempo, achámos por bem deslocarmo-nos para aqui”, diz, com semblante carregado.

Ontem trabalhou normalmente. Os filhos ficaram com familiares no Topo, onde vai passar o fim de semana. Uma estadia forçada apenas interrompida pela necessidade de ir alimentar os animais.

“Se eventualmente acontecer alguma situação mais grave, vou recolher os meus animais e refugiar-me no Topo”, admite, esperando que até segunda-feira a situação melhore. Porque “a gente tem de fazer a nossa vida”.