Procurador da Operação Marquês acusa legislador de estar a impossibilitar condenações

O procurador-geral adjunto junto do Supremo Tribunal de Justiça tece duras críticas às alterações legais ao Código Processo Penal no âmbito da estratégia nacional de combate à corrupção. Vitor Pinto alerta que as mudanças introduzidas vão prejudicar e muito os grandes processos.

Durante a intervenção no XII Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que termina este sábado em Vilamoura, referiu-se concretamente às alterações ao prazo da fase de instrução, agora limitada a quatro meses. “Esse juízo de impossibilidade de realização instrução em quatro meses facilmente se poderá concluir que isso é uma violenta machadada nos megaprocessos e mesmo a sua total destruição ou desarticulação”.

Vitor Pinto usou casos concretos. “Pense-se, por exemplo, na aplicação desta norma a megaprocessos como o do Grupo Espírito Santo, Operação Marques e a vários outros. Se cada requerimento de instrução tiver 1o testemunhas, se houver 20 requerimentos são 200 testemunhas para inquirir. O juiz para realizar diligências tem de se inteirar do processo e os quatro meses não chegam. Assim, há que perguntar. Algum megaprocesso se consegue cumprir o prazo de quatro meses de instrução agora previstos na lei?”

A lei indica agora que findo o prazo os factos relativos a cada arguido devem ser separados.

“Em que termos deve ser efetuada a separação? Aí o legislador nada diz. Um por cada arguido? ou por cada crime quando às vezes são dezenas e centenas para cada um? Um processo por cada crime quando vários se destinam a continuar ou ocultar os restantes? E um por cada arguido quando se encontram acusados em coautoria. Enfim, seria o caos perfeito seguir esta regra e isto o que viabiliza manifestamente é a impossibilidade de se fazer a adequada prova dos crimes e se conseguir condenações”, constata.

Se há decisões tão contraditórias também há a defesa da legalidade que cabe ao Ministério Público (MP) e algumas ilegalidades ou excessos interpretativos contra a lei tem sido sistematicamente corrigidos pelos tribunais superiores.

Falando também no mesmo painel relativo à “Gestão do processo à luz do princípio da legalidade”, Maria José Morgado deixou uma sugestão e critica em simultâneo.

“A estratégia de combate à corrupção deixou escapar de propósito ou não esta medida. Fazia sentido se a preocupação é imprimir celeridade e eficácia… então… porque não eliminar a fase de instrução que é facultativa, que visa confirmar ou não a ação penal e tem vindo a alargar-se como um pré-julgamento”, disse a Procuradora-geral da República.