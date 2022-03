Marcelo visita São Jorge domingo a partir 15h30

O Presidente da República vai visitar a ilha de São Jorge, nos Açores, este domingo. A informação foi avançada pelo presidente do Governo regional.

José Manuel Bolieiro assegurou à Renascença que apesar da frequência da crise sísmica não ter diminuído, há uma redução da magnitude dos sismos que se têm feito sentir.

Cerca de 1.700 decidiram abandonar São Jorge, deslocando-se para outras ilhas do arquipélago onde têm ou outra habitação ou familiares. E perto de 8.000 decidiram, por iniciativa própria, mudar-se para o concelho vizinho da Calheta.

O nível de alerta vulcânico de V4 é o mais alto possível para a atual situação, porque só em caso de erupção o nível V5 é acionado.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou, desde a meia-noite de hoje, 560 eventos sísmicos na ilha de São Jorge, o que representa uma diminuição face ao número verificado na sexta-feira.

"Ao longo do dia de [sexta-feira], a análise preliminar dos registos sísmicos permitiu contabilizar cerca de 870 eventos. Entre as 00h00 [1h00 em Lisboa] e as 10h00 de hoje foram contabilizados aproximadamente 560 eventos, o que reflete uma ligeira diminuição da atividade sísmica. Todos os sismos registados até ao momento são de baixa magnitude e evidenciam uma origem de natureza tectónica", avançou o CIVISA, em comunicado de imprensa.

O Centro realça, no entanto, que a atividade sísmica na parte central da ilha de São Jorge, que se regista "ao longo de uma faixa com direção WNW-ESE [oés--noroeste/lés--sudeste], num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, "continua acima dos valores de referência".

A crise sismo vulcânica em São Jorge iniciou-se às 16h05 de sábado, tendo o sismo mais energético ocorrido nesse dia às 18h41 com uma magnitude de 3,3, na escala de Richter.

Desde então, o CIVISA já registou milhares de sismos de baixa magnitude, tendo sido sentidos pela população mais de 186.