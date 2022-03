Marcelo contra qualquer tentativa de alterar composição do Conselho Superior do MP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi fortemente aplaudido pelos magistrados no encerramento do XII congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico, depois de ter garantido que jamais permitirá mudanças no orgão de gestão e disciplina dos magistrados, numa clara alusão à pretensão do PSD de fazer entrar mais elementos da sociedade civil no conselho superior do Ministério Público.

"É necessário repensar no domínio legislativo, é necessário pensar no domínio administrativo. Desde que não sejam opções como a mudança de composição", defendeu.

Reconhecendo a falta de meios com que se defronta o titular da ação penal, Marcelo Rebelo de Sousa falou na necessidade de desafios novos e investimentos.

"Sobretudo, impõe, quer em magistrados, quer em funcionários e, sobretudo, de repensamento à cerca de ajustamentos a introduzir", aponta.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que este Congresso do SMMP constituiu um "grande sucesso" e constatou que o evento ocorre a menos de uma semana da tomada de posse do novo governo e a apenas um mês da realização - este ano tardia devido à pandemia - da cerimónia de abertura do ano judicial.

O Presidente da República expressou uma "saudação" especial a todos os magistrados do MP e também a todos os colaboradores desta magistratura pelo papel desempenhado em nome da justiça e do Estado de Direito democrático.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que todos os problemas, solicitações e reivindicações manifestadas pelos magistrados do MP, alguns deles "tão antigos", merecem uma "consideração constante", aproveitando para dizer que após a aprovação do Estatuto funcional desta magistratura exige-se agora a "rápida e adequada regulamentação" dessa carta de direitos e deveres profissionais e funcionais.

O Chefe de Estado falou ainda da necessidade de dotar esta magistratura de capacidade logística e técnica, por forma a assegurar o exercício cabal das suas funções em termos qualitativos e quantitativos.

Na sua intervenção, referiu ainda que a sociedade portuguesa mudou bastante nos últimos cinco anos e pediu uma "serena ponderação" sobre o que deve ser a atuação do MP na sociedade em que se insere, face aos novos meios de organização e ao escrutínio público a que está diariamente sujeito.