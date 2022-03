“Hora do Planeta”. Presidência e Parlamento desligam iluminações durante uma hora

A Presidência da República e o parlamento participam no ato simbólico de desligar a iluminação dos edifícios por ocasião da "Hora do Planeta", para demonstrar o compromisso com a luta contra as alterações climáticas.



Segundo um comunicado divulgado na página oficial da Presidência da República na internet, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "associa-se de novo ao movimento de sustentabilidade global 'Hora do Planeta', repetindo o ato simbólico de serem apagadas as luzes das fachadas dos Palácios de Belém e da Cidadela de Cascais", entre as 20h30 e 21h30.

A nota acrescenta que o objetivo da ação simbólica é mostrar o "compromisso na luta contra o aquecimento global e as alterações climáticas".

A Assembleia da República informou igualmente numa nota divulgada no seu site que o parlamento também vai desligar a iluminação dos seus edifícios, durante o mesmo período.

"Trata-se de um ato simbólico que manifesta o empenho do parlamento nas questões ambientais. A Assembleia da República junta-se assim à participação nesta iniciativa dos parlamentos da União Europeia, incluindo o Parlamento Europeu", acrescenta o comunicado.

A "Hora do Planeta" é um movimento que ocorre anualmente desde 2007, na Austrália, na sequência de uma iniciativa apresentada pela World Wildlife Fund (WWF).

O objetivo deste ato simbólico é consciencializar a população mundial para as alterações climáticas.