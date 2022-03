São Jorge. População vai ser retirada das fajãs das Velas

Nos Açores, na ilha de São Jorge, os habitantes do concelho das Velas que vivem mais próximo do mar, nas Fajãs, vão ser retirados de casa.

O Governo dos Açores vai também proibir o acesso à estas zonas nos próximos dias. A medida terá de ser obrigatoriamente cumprida, quem não o fizer está em desobediência.

Os habitantes das Fajãs do concelho das Velas, em São Jorge, vão ser retirados, passando a ser proibido ir para aquelas zonas, devido à crise sismovulcânica, adiantou o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro.

A região vai estar em estado de alerta durante o fim de semana.

Para esta sexta-feira e sábado está prevista chuva forte para a região que, conjugada com a crise sísmica, pode provocar desabamentos em São Jorge.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), a atividade sísmica na ilha de São Jorge “continua acima do normal”.

Perante este cenário, o executivo açoriano recomendou à população com maiores vulnerabilidades da principal zona afetada na ilha de São Jorge que abandone as suas casas. Entretanto, os 85 utentes da Casa de Repouso João Inácio de Sousa, localizada nas Velas, foram já retirados e levados para a Calheta.

Também na quarta-feira, a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se regista em São Jorge, desde sábado.

As ligações marítimas e aéreas foram também reforçadas para permitir a saída daqueles que assim o pretendam fazer.

Alexandra Albernaz da proteção civil açoriana explica à Renascença que não há, por enquanto, indicações oficiais para uma retirada generalizada, embora, por iniciativa própria, alguns habitantes já tenham optado por sair da ilha.

“As pessoas estão a sair por sua livre iniciativa. Estão, inclusivamente, a alugar casas no outro extremo da ilha, na freguesia do Topo, e estão a sair da ilha por sua livre e espontânea vontade, não é porque alguém as tenha mandado sair”, explica.

A atividade sísmica na ilha de São Jorge continua acima do normal. O nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge subiu para V4 de um total de cinco, o que significa possibilidade real de erupção.