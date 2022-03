"Não há Simplex que valha à justiça portuguesa"

Veja também:

A Justiça portuguesa tem ainda muito para evoluir em matéria de simplificação e vai nesta altura em contraciclo com o resto do mundo. José Góis Nunes, procurador-geral adjunto no Supremo Tribunal de Justiça, dá mesmo o exemplo do que aconteceu com o pedido de extradição de João Rendeiro, enviado para a África do Sul em janeiro deste ano.



“Os sul-africanos receberam um acórdão que tem duas mil páginas e até eu tenho dificuldade em entender aquilo e há 39 anos que faço julgamentos”, afirmou o magistrado no XII Congresso dos Magistrados do Ministério Público, falando no painel “Que dirigentes queremos para o MP?”.

José Góis Nunes explicou: “temos inúmeras cartas rogatórias, pedidos de extradição e normalmente vêm acompanhados do acórdão estrangeiro, e eu vejo indivíduos condenados a 20 anos e numa página ou duas está lá tudo!”.