Mortalidade por Covid-19 aumenta, casos descem na última semana

Portugal registou 137 mortes por Covid-19 na semana entre 15 e 21 de março, mais 13 em comparação com a semana anterior, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 75. 276 novos casos de Covid-19, uma descida de 3.189 em relação ao boletim anterior.

A taxa de incidência nacional está agora em 731 casos por 100 mil habitantes, uma melhoria de 4%.

O índice de transmissibilidade desceu na última semana para 0,97, o que significa que, em média, cada infetado com Covid-19 infeta menos de uma pessoa.

Nos hospitais portugueses, no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos, estavam internadas 1.164 pessoas com o novo coronavírus, mais 24 em comparação com a semana anterior.

