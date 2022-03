​Gouveia e Melo com “vergonha” do envolvimento de fuzileiros no homicídio de agente da PSP

O almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), sente com “vergonha” pelo envolvimento de dois fuzileiros no caso do homicídio de agente da PSP Fábio Guerra. Esta sexta-feira, à margem da cerimónia de despedida de um grupo da Marinha, que seguiu num submarino para uma missão no Mediterrâneo, o chefe de Estado-Maior da Armada disse que vai aguardar pelas conclusões da investigação, para decidir qual o futuro dos dois fuzileiros, que estão em prisão preventiva. “Estamos a aguardar pelo que a justiça vai dizer. Não devemos pressionar, nem quero assumir esse papel”, disse.

O almirante Henrique Gouveia e Melo lamentou a morte do agente da PSP Fábio Guerra, nos confrontos que envolveram os dois fuzileiros. “Ninguém pode ficar contente depois de uma pessoa ter morrido selvaticamente”, disse o CEMA. Em declarações aos jornalistas, afirmou que estiveram “envolvidos, de forma muito lamentável e com vergonha nossa, dois militares da Marinha”.

O chefe de Estado-Maior da Armada confirmou ainda que enviou, ontem, uma mensagem vídeo a toda a Marinha para “traçar com linhas vermelhas qual é o comportamento ético” que espera dos militares da Marinha. Já sobre a possibilidade de rever os critérios para a entrada nas Forças Armadas, o almirante Gouveia e Melo destacou que o que aconteceu no fim de semana “é mais um incidente que obriga a refletir e a rever tudo o que foi feito, para perceber como é que esta situação acontece dentro de uma força especial da Marinha”. No contacto que fez com a família do agente da PSP, o chefe de Estado-Maior da Armada garantiu que vai fazer tudo para que estas situações não se repitam. O almirante Henrique Gouveia e Melo esteve, esta manhã, na Base Naval de Lisboa para se despedir do grupo de 33 militares que vão no submarino Arpão participar em missões da NATO e da União Europeia durante dois meses. “Parte da missão vai ser dedicada à operação Sea Guardian da NATO e mais tarde vai fazer parte da missão IRINI da EU”, explicou o Gouveia e Melo. As duas operações têm por base o controlo da navegação no Mar Mediterrâneo. O chefe de Estado-Maior da Armada, não quis avançar com pormenores operacionais destacando que “tendo em conta a situação critica à volta da Ucrânia, as missões foram todas reconfiguradas”, afirmou.