Cinco sismos sentidos pela população nas últimas horas na Ilha de S. Jorge

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) revelou esta sexta-feira que, nas últimas horas, foram sentidos cinco sismos pela população da ilha de São Jorge, acrescentando que a atividade sísmica continua "acima do normal".

Num comunicado divulgado na sua página oficial na internet, o CIVISA revela que, entre as 22h00 locais (2h:00 em Lisboa) de quinta-feira e as 10h00 desta sexta-feira, foram "sentidos cinco sismos" pela população, com magnitudes entre os 2,1 e os 2,8 na escala de Richter e intensidade máxima entre III e IV na escala de Mercalli modificada.

Os sismos foram sentidos na vila das Velas e nas freguesias de Urzelina, Rosais, Santo Amaro e Norte Grande, na ilha de São Jorge.

O mais recente, registado às 08h10 locais, foi sentido também em São Roque, na ilha do Pico.

Segundo o CIVISA, a atividade sísmica na parte central da ilha de São Jorge, que se regista num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal".