Açores/Sismos: Mau tempo vai afetar a medição de gases na ilha de São Jorge

A coordenadora das operações do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores em São Jorge reconheceu hoje que o mau tempo vai afetar a medição de gases na ilha que está a sofrer uma crise sismovulcânica.

Em declarações à agência Lusa, Fátima Viveiros salientou, contudo, que acredita que é possível monitorizar um eventual "aumento enorme de dióxido carbono", apesar das condições meteorológicas adversas sentidas na ilha.

"[Com mau tempo], ao nível dos gases só conseguimos fazer metade do perfil que gostaríamos porque quando chove o terreno fica de tal forma molhado que o gás não sai. Chega ali às camadas superficiais do terreno e está tudo, na linguagem corriqueira, empapado e não ascende à superfície", explicou.

A coordenadora das operações destacou que a equipa do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) na ilha, composta por sete pessoas, vai continuar "todo o dia no campo".