"Tudo preparado" para retirada de pessoas da ilha de São Jorge

O presidente do Governo dos Açores disse hoje que "está tudo preparado" para a retirada de pessoas de São Jorge, incluindo um reforço de voos, porque já existem intenções de sair da ilha alvo de uma crise sismovulcânica.

"Temos tudo preparado. O Serviço Regional de Proteção Civil, o CIVISA [Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica]. Temos todas as forças preparadas", afirmou José Manuel Bolieiro aos jornalistas, no aeroporto de São Jorge, no início da visita oficial à ilha.

O social-democrata indicou que os voos para São Jorge vão ser reforçados para permitir a saída da população.

"Estamos a reforçar os voos para quem queira e já há manifestações de intenções de saída da ilha de São Jorge. Estamos já a alocar os meios e está tudo preparado. Por isso uma palavra de tranquilização", apontou.