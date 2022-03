SEF sem registo de casos de tráfico humano com refugiados ucranianos. Quem chega está em locais registados

Até quarta-feira, o SEF já tinha concedido mais de 20 mil pedidos de proteção temporária a pessoas que fugiram da guerra da Ucrânia.

A guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro. Segundo as Nações Unidas, há já mais de três milhões e meio de refugiados e há milhões de ucranianos que, embora sem terem saído do país, abandonaram as suas casas.