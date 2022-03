Quercus lamenta fim do Ministério do Mar e ordenamento fora do Ambiente

A associação ambientalista Quercus lamenta o fim do Ministério do Mar na orgânica do próximo Governo e considera que o ordenamento do território também devia manter-se no Ambiente.

Segundo a orgânica do novo executivo, conhecida na quarta-feira, a área do mar deixa de ter como até agora um ministério e fica no Ministério da Economia. O ordenamento do território, que estava no Ministério do Ambiente e Ação Climática, passa para o Ministério da Coesão Territorial.

Em declarações à Lusa, Marta Leandro, vice-presidente da Quercus, lamentou essa mudança e referiu que não haver suficiente ordenamento do território é dos principais fatores para padrões de mobilidade pouco sustentável.

Depois, acrescentou, colocar a área do Mar na Economia é preocupante, quando Portugal se prepara para organizar uma conferência mundial sobre os oceanos. O ministro indigitado da Economia e Mar, António Costa Silva, é um dos defensores da mineração em mar profundo e alguém ligado às fontes energéticas não renováveis, referiu.

Quanto ao novo ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, Marta Leandro lembrou que o novo titular da pasta teve na Câmara de Lisboa ligações ao ambiente (resíduos), mas que é essencialmente um economista, próximo do ministro das Infraestruturas, com obras previstas de grande impacto ambiental.

Duarte Cordeiro, disse a responsável da Quercus, devia concentrar-se na crise climática e "na enorme perda de biodiversidade que está em curso".

Marta Leandro teme que as políticas ambientais sejam subordinadas à economia, como teme uma subordinação do ambiente à energia, com as duas pastas na mesma secretaria de Estado.

Até agora, exemplificou, nos parques fotovoltaicos "a preocupação tem sido atribuir capacidade", havendo critérios de localização questionáveis.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou na quarta-feira, ao Presidente da República, a composição de um Governo com 17 ministros, menos dois do que no anterior. .

Há novos titulares nas Finanças (Fernando Medina), nos Negócios Estrangeiros (João Gomes Cravinho), na Defesa (Helena Carreiras), na Administração Interna (José Luís Carneiro), na Justiça (Catarina Sarmento e Castro), na Economia e Mar (António Costa Silva), nos Assuntos Parlamentares (Ana Catarina Mendes), na Ciência e Ensino Superior (Elvira Fortunato), na Educação (João Costa), no Ambiente (Duarte Cordeiro) e na Cultura (Pedro Adão e Silva). .

Continuam no executivo, e nas mesmas pastas, Mariana Vieira da Silva (Presidência), Marta Temido (Saúde), Ana Mendes Godinho (Segurança Social e Trabalho), Ana Abrunhosa (Coesão Territorial), Maria do Céu Antunes (Agricultura) e Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação). .

Abandonam o Governo 11 ministros: Alexandra Leitão, Graça Fonseca, Francisca Van Dunem, João Leão, Augusto Santos Silva, Pedro Siza Vieira, Nelson de Souza, Matos Fernandes, Manuel Heitor, Tiago Brandão Rodrigues e Ricardo Serrão Santos. .

Este é o terceiro Governo chefiado por António Costa e o seu primeiro com maioria absoluta. Pela primeira vez, a composição de um executivo conta com mais mulheres do que homens, excluindo o primeiro-ministro. .