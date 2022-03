Justiça é incapaz de "condenações justas e razoáveis em tempo útil". Maria José Morgado aponta soluções

Para a antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), “essa incapacidade tem provocado um desnecessário desgaste e falta de credibilidade do sistema”.

“A maior fraqueza do sistema penal português é a incapacidade de obter condenações justas e razoáveis em tempo útil, através de um processo justo e equitativo e com base numa investigação célere e eficaz”. O diagnóstico é feito por Maria José Morgado, em declarações à Renascença.

A receita não é imediata, mas também não está escondida. “É uma solução dinâmica de desenvolvimento de competências do MP, ativar os agentes de mudança com um MP atuante capaz de desenvolver e gerar uma investigação eficaz, dirigir eficazmente as polícias e trabalhar em equipa com um papel eficaz em julgamento”.

“Não há uma única chave, mas a conjugação de meios que passam pelos recursos, até à formação e capacidade de organização do próprio MP e capacidade de recursos humanos e materiais”, argumenta.

Há muito que Maria José Morgado diz que há leis a mais e que isso não ajuda na solução para o problema do Ministério Público. “Não são as leis que representem soluções. É infinitamente mais difícil modificar as coisas através do modelo de funcionamento e práticas do que através de uma lei que é fácil de fazer. É esse o desafio”, reforça antiga diretora do DCIAP, em declarações à Renascença.