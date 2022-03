Crise em São Jorge continua "acima do normal" com 11 abalos sentidos nas últimas horas

Entre as 22h00 locais de quarta-feira e as 10h00 locais de hoje "foram sentidos 11 sismos", revela ainda o CIVISA, referindo que "continua a acompanhar o evoluir da situação".

"O sismo mais energético ocorreu no dia 19 de março, às 18h41 local" (19h41 em Lisboa) e teve "magnitude 3,3 na escala de Richter", lê-se no comunicado.

Num comunicado, para ponto da situação às 10h00 locais (11h00 em Lisboa), o CIVISA adianta que atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16h05 locais de sábado "na parte central da ilha de São Jorge", num setor compreendido "entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal".

"Tenho visto a movimentação, por exemplo, de contentores de mantimentos para outro concelho. Já passei por alguns camiões e carrinhas com mantimentos e colchões, para nos assegurar que, realmente, há condições para receber as pessoas", descreve Alexandra.

Na quarta-feira, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de erupção".

"Hoje, às 15h30 [16h30 em Lisboa], foi comunicada a subida para o nível V4 de alerta vulcânico, o que significa possibilidade real de erupção", afirmou na quarta-feira o secretário regional da Saúde dos Açores, Clélio Meneses, que tutela a Proteção Civil, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Perante este cenário, o executivo açoriano recomendou à população com maiores vulnerabilidades da principal zona afetada na ilha de São Jorge que abandone as suas casas.

"O que se aconselha às pessoas que vivem entre as Velas e a Fajã das Almas é que façam uma deslocação das suas residências, sobretudo pessoas com mobilidade reduzida, pessoas dependentes de terceiros para as suas atividades básicas, pessoas residentes em edifícios sem garantias de segurança antissísmica e residentes em zonas próximas de vertentes ou falésias de particular perigosidade de deslizamento ou desabamento, como são as fajãs", afirmou o governante na altura.

Também na quarta-feira a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se regista em São Jorge desde sábado.

Esta manhã o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, desloca-se a São Jorge para acompanhar as operações em curso por parte da Proteção Civil.