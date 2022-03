Alimentação. Famílias carenciadas recebem apoio social de 60 euros

As famílias mais carenciadas vão receber um apoio de 60 euros, no próximo mês, para atenuar um impacto do aumento dos preços dos bens alimentares, avançou esta quinta-feira o jornal Eco.

O apoio será pago em abril, de forma automática, aos 1,4 milhões de beneficiários da tarifa social de eletricidade.



A medida foi aprovada ontem na reunião do Conselho de Ministros. O valor do apoio foi agora conhecido.

O Governo criou um apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis para fazer face aos efeitos do aumento do preço dos bens alimentares de primeira necessidade.

Esta ajuda destina-se às famílias que já abrangidas pela tarifa social de eletricidade.



Esta medida integra um conjunto de apoios às famílias e empresas na sequência da guerra na Ucrânia e que pretende mitigar o efeito da subida dos preços dos combustíveis e dos bens alimentares.

Noutro plano, a União Europeia vai avançar com o IVA zero nos produtos alimentares. A medida está incluída no pacote de alterações ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, que deverá entrar em vigor em breve.

O objetivo é reduzir para zero as taxas sobre produtos alimentares, quando há problemas de fornecimento.

As novas regras respondem ao momento atual, em que a alta dos preços da energia e o conflito na Ucrânia está a comprometer as cadeias de abastecimento. Ainda assim, a Comissão Europeia assegura que não existe uma "ameaça imediata à segurança alimentar" no espaço comunitário, uma vez que a UE é um grande produtor e um exportador líquido de cereais.