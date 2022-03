Refugiados ucranianos. Alta-Comissária alerta para indícios de tráfico humano

As crianças estão em grande número entre os refugiados. Que mecanismos de integração estão a ser implementados, considerando a especificidade desta faixa etária e ainda mais a especificidade destas crianças que vêm de um cenário de guerra? Está a ser pensado, desde o início, um mecanismo de proteção destas crianças. Implica uma atenção especial em todo o processo. No que diz respeito à submissão de pedidos de proteção temporária, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é a entidade responsável pelo processamento destes pedidos, criou um procedimento para verificação da filiação, por exemplo, que implica que todas as famílias com crianças tenham que se deslocar obrigatoriamente a um atendimento presencial, para que se possa fazer esta verificação. Na área da educação foram criadas várias respostas, na sequência daquilo que já foi a abordagem muito flexível e de ajustamento às necessidades específicas destas crianças que chegam no âmbito de movimentos forçados. Em 2015, houve um pacote de medidas específicas e agora voltou-se a adotar medidas que permitem uma maior flexibilização, uma entrada rápida na escola. Sabemos que já há 300 crianças inscritas em escolas em todo o País, e uma enorme vontade de os municípios contribuírem para um processo bem-sucedido de inserção escolar. Que apoio é dado aos menores não acompanhados? Os menores não acompanhados estão sob a alçada direta do Instituto da Segurança Social. No âmbito daquilo que tem sido o nosso acompanhamento global à integração de pessoas refugiadas, não só nestes casos, mas também noutros casos de proteção internacional, existe uma partilha de informação, de conhecimento. Foi criada uma task force específica para crianças. Existe uma linha criada pelo Instituto de Segurança social para poder rececionar pedidos de informação ou sinalizações que possam dizer respeito a crianças em situações de risco. Estão criados todos os procedimentos e mecanismos para que menores não acompanhados possam ser encaminhados para o nosso sistema de promoção e proteção, que é aquele que se implementa no nosso País quando há menores que não têm um adulto responsável com elas.

"Voluntarismo e ações de solidariedade devem ser articuladas com as entidades”

Consegue precisar quantas crianças chegaram nesta situação? É um número muito, muito residual. Daquilo que tem sido o nosso acompanhamento direto enquanto ACM, não temos identificadas crianças nessa situação. Mas desde que foi criado este mecanismo para reporte de situações começaram a ser identificadas algumas situações, mas são em número muito residual, até ao momento. Uma das críticas que tem sido feita ao acolhimento em Portugal tem a ver com a descoordenação na ajuda aos refugiados ucranianos. Concorda com esta crítica? Tem havido um enorme esforço de coordenação entre todas as entidades envolvidas neste processo: governo central, municípios e sociedade civil que, como sabemos, está muito mobilizada, não só no âmbito das associações ucranianas, mas também de cidadãos portugueses, até alguns individuais, que se estão a mobilizar para trazer pessoas. Portanto, os desafios são múltiplos na articulação entre entidades diversas que atuam a diferentes níveis e com escalas diferentes. Para além da articulação muito próxima entre as entidades do governo central – foi criada uma task force envolvendo as várias áreas governativas para esta articulação –, do lado do ACM mantemos uma comunicação regular muito próxima com as associações, bem como com os municípios para sermos informados, na medida do possível, dos movimentos de chegada que requerem apoio e auxílio. Procuramos transmitir o máximo de informação e fazemos um apelo regular para que possa haver uma articulação dos que estão a organizar transferências ou idas diretamente a países de fronteira com a Ucrânia, para que possam estar devidamente coordenados com as entidades públicas que intervêm nesta matéria quer a nível local, quer a nível central. Isso facilitará a coordenação. O que é importante é que esse voluntarismo e essas ações de solidariedade possam ser articuladas com as entidades.

Referiu há pouco a mobilização da sociedade civil em torno da Ucrânia e dos refugiados que dali vêm. O voluntarismo de alguns portugueses que têm ido à fronteira da Ucrânia resgatar refugiados pode pôr em risco a sua integração? Pôr em risco a sua integração talvez seja excessivo… Uma vez chegadas a Portugal, estas pessoas entram nos mecanismos que estão disponíveis para promover a integração. O que é importante é que esse voluntarismo e essas ações de solidariedade que partem da iniciativa individual, da relação de empatia que se estabelece com o conflito na Europa, possam ser articuladas com as entidades. Que [esses voluntários] possam procurar a informação necessária para que [essas ações] ocorram de forma organizada e segura, para que quem beneficia desses processos de transferência também sinta segurança. Existem riscos de desconfiança e de desinformação. É muito importante que quem queira organizar transferências procure informação, nomeadamente no portal que o governo criou, portugalforukraine.gov.pt , para perceber o enquadramento e poder apoiar as pessoas, quer no processo, quer após a chegada a Portugal. Alguns meios de comunicação têm dado conta do risco de muitos refugiados puderem ser aliciados por redes de tráfico de seres humanos. Têm conhecimento de casos deste tipo?

Começamos a perceber que há alguns sinais que indiciam situações menos claras na organização destas transferências. Por isso mesmo, estamos a trabalhar em materiais para alertar para os riscos do tráfico, para sensibilizar as pessoas sobre os procedimentos e sobre aquilo que, no processo de transferência, deve levantar suspeitas, para minimizar esses riscos. Estamos muito atentos ao acompanhamento que fazemos, para podermos sinalizar imediatamente às autoridades competentes situações suspeitas. Como por exemplo? Referências a terem pagado determinados valores para organizar a viagem, haver alguém que organiza a viagem que tem um registo criminal. Perante qualquer indício nós sinalizamos. Não queremos correr riscos. Depois necessariamente terá que haver um processo de averiguação. As autoridades estão bastante atentas a um conjunto de sinais, para que se possam sinalizar [situações], desde o início.

E têm sido detetados casos em Portugal? Têm sido detetados alguns indícios que são imediatamente reportados, como de resto fazemos em todos os movimentos e atendimentos nos nossos centros. Desde sempre, tivemos um ponto focal para sinalizar situações de tráfico, quando os migrantes, no nosso atendimento, referem práticas que podem indiciar alguma suspeita. Depois, obviamente o processo policial corre por si. As possibilidades de integração plena dessas pessoas na sociedade portuguesa são muito altas. Tem havido uma onda de solidariedade para com os refugiados vindos da Ucrânia. Acredita que a possibilidade de uma crise pode inverter esta situação, originando comportamentos xenófobos? Aquilo que observamos, pelas experiências passadas, é que a ideia de haver pessoas de outros países que entram de forma massiva num determinado território pode gerar desconfiança. Mas também sabemos que o que contraria essa desconfiança é perceber que esses movimentos estão enquadrados, que há condições para que essas pessoas se integrem e contribuam para o nosso mercado de trabalho que, neste momento, atravessa uma crise de necessidade de mão-de-obra enorme. As possibilidades de integração plena dessas pessoas na sociedade portuguesa são muito altas e os riscos são maiores quando estes movimentos se associam à criação de bolsas de pobreza. Neste momento, estão a ser postos em prática todos os esforços, nomeadamente para facilitar o acesso ao mercado de trabalho, para que possa haver esse mecanismo de integração rapidamente. A questão-chave da integração é o mercado de trabalho? Sim.



Há um elevado número de vagas de trabalho para refugiados