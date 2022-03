​PJ faz buscas no âmbito do caso Rendeiro

A Polícia Judiciária e Ministério Público estão esta terça-feira a levar a cabo buscas na zona de Lisboa, Porto e Aveiro, no âmbito da operação “D'arte Asas III”, relacionada com o "descaminho" de obras de arte do antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro.



Entre os oito alvos das buscas, que decorrem nas zonas de Lisboa, Aveiro e Porto, está um escritório de advogados, avança a PJ, em comunicado.

Há suspeitas da prática dos crimes de branqueamento e de descaminho, relacionados com fundos que se suspeita terem sido retirados do Banco Privado Português (BPP), assim como com as obras de arte apreendidas a João Rendeiro no âmbito de processo no qual se encontra condenado.

A operação em curso encontra-se a ser dirigida por dois magistrados do Ministério Público, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção.